إحالة مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب إلى الامرة

2022/10/02 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني مسؤول، اليوم الاحد، عن احالة مدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب الى امرة وزارة الداخلية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "صدرة اوامر عليا باحالة مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب اللواء حيدر غالي إلى الآمرة في وزارة الداخلية".

واضاف، أن "قرار الاحالة صدر منذ من يوم هرب سجين متهم بالارهاب من سجن المديرية ".

وفي 28 ايلول الماضي، كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن تفاصيل عملية اعتقال السجين الهارب المحكوم بالإعدام.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التوكل على الله وهمه الغيارى من رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأبطال في السلطات الأمنية في أربيل، تم القاء القبض على المحكوم الهارب (عبد العزيز عامر مظهر فياض) الذي هرب من موقف المديريه العامه للاستخبارات ومكافحة الارهاب فجر يوم السبت الماضي 24 أيلول 2022".

وأضافت أنه "تم إلقبض عليه واعادته بعد عملية ناحجة الجمت الافواه التي كالت الاتهامات الى وكالة الاستخبارات هذه الوكالة التي اذلت الإرهاب والجريمة المنظمة وكان لها صولات وجولات في مختلف الميادين والتي كانت تعمل ولا تلتفت لتلك الاصوات النشاز".

وتابعت أننا "في الوقت الذي نثمن فيه جميع الجهود التي سعت لإنجاز هذه العملية الامنيه نحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من اتهم الوكالة بأنواع التهم من بينها اخذ الأموال والتواطى وغيرها لتهريب هذا المتهم الذي كان موقوف على ذمة قضية جنائية وهي جريمة قتل وليست إرهابية كما روج لها البعض من أجل البحث عن ما يسمى السبق الصحفي او يضمر العداء لوكالة الاستخبارات لكونها ضربت بيد من حديد الرؤس العفنة التي لا تريد الخير لبلد القيم والحضارات بلاد وادي الرافدين".

وأشارت الى أن "وكالة الاستخبارات بالتنسيق مع الاجهزة المختصة ستعمل أيضا على محاسبة المتورطين الذين ساعدوا هذا المتهم في عملية هروبه"، لافتة الى انه "نود ان نعلن ان هناك اعترافات لهذا المتهم ستبث بعد إكمال التحقيقات القانونية".

وفي 24 ايلول الماضي، افاد مصدر امني مطلع، بهروب موقوف محكوم بالإعدام من سجن مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب ببغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "موقفا بتهمة الارهاب وعليه حكم بالاعدام هرب من سجن الاستخبارات ومكافحة الارهاب في المطار بالعاصمة بغداد".

واضاف، أن "المسجون هو ع.ع.م تولد 1996 ويسكن منطقة البوعيثة/ قرية البرغشة في الدورة جنوبي بغداد".

وفي السياق، أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تفيد بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.

وبحسب القضية، ابلغت المديرية قاضي خفر محكمة تحقيق الكرخ بهروب السجين، فيما طلب الاخير عدة اجراءات بينها تعميم امر قبض بحق الاسماء المذكورة في البلاغ.

وتشهد السجون العراقية عمليات هروب بين الوقت والاخر، في وقت تتمكن فيه القوات الامنية من القبض على بعضهم فيما يلوذ عدد من المتهمين بالفرار لجهة مجهولة.

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