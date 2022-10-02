تداعيات انهيار مبنى الكرادة.. طلب نيابي لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار (وثيقة)

2022/10/02 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، اليوم الأحد، بسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سهار النجار واحالتها الى المحاكم المختصة للتحقيق بحادثة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية بمنطقة الكرداة في بغداد.وجاء في وثيقة تحمل توقيع السلامي، وتلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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