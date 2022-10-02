2022/10/02 | 14:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادثة بناية الكرادة.. لجنة النزاهة تخاطب الكاظمي لسحب يد مدير هيئة الاستثمار الوطنية (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/02 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادثة بناية الكرادة.. لجنة النزاهة تخاطب الكاظمي لسحب يد مدير هيئة الاستثمار الوطنية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادثة بناية الكرادة.. لجنة النزاهة تخاطب الكاظمي لسحب يد مدير هيئة الاستثمار الوطنية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).