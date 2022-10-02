مصرف بغداد يزيد اجمالي ايراداته بنسبة 4٪

2022/10/02 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

في الربع الثاني من عام 2022 ، تراجعت أرباح مصرف بغداد قبل الضرائب بنسبة 3٪ من ربع إلى آخر لتصل إلى 8.2 مليون دولار ، بحسب دراسة بحثية جديدة أجرتها ربيع للأوراق المالية.



في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول ، ارتفعت الإيرادات الإجمالية للبنك بنسبة 4٪ لتصل إلى 16.7 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا للربيع للأوراق المالية ، فإن سعر سهم مصرف بغداد آخذ في الارتفاع ، حيث ارتفع بنسبة 88٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية وما زال لديه إمكانات صعودية أكبر بنسبة 44٪ مما كانت عليه عندما بلغ ذروته في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2011.

بعد تغيير الملكية في عام 2005 ، قام بنك الخليج المتحد والشركة العراقية القابضة بشراء أسهم في البنك.



بعد فترة ، اشترى بنك برقان ملكية بنك الخليج المتحد ليصبح أكبر مساهم في الشركة.



وفقا لـ IraqiNews

حقق مصرف بغداد أعلى نسبة عائد على متوسط ​​حقوق الملكية (ROAE) بين البنوك المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، بنسبة 12.5٪ على أساس سنوي للأشهر الستة السابقة.

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