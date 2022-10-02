 الرشيد يعلن عناوين مراكز اصدار البطاقات في بغداد والمحافظات

2022/10/02 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن المراكز الخاصة باصدار البطاقات الجديدة اضافة الى انجاز استبدال البطاقات وتغير رقم الهاتف.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان كافة زبائن المصرف اعتماد المواقع ادناه للمراجعة:

محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)

المنطقة الجنوبية( البصرة- فرع العشار/ الناصرية فرع اريدو / ميسان فرع الكرامة).

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