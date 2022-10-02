المحمدي يبحث مع السفير السعودي استكمال إجراءات مستشفى الصقلاوية

2022/10/02 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن حزب تقدم “يحيى غازي المحمدي، ان عجلة إنشاء المؤسسات الخدمية في أقضية ونواحي ومدن محافظة الانبار مستمرة ؛مبينًا أن واجبنا كممثلين عن المحافظة ينصب على الاستمرار بمتابعة عجلة الاعمار والاشراف على إنجازها .

جاء حديث المحمدي خلال لقاءه بالسفير السعودي في بغداد “عبد العزيز الشمري” ؛ حيث جرى بحث موضوع إستكمال إجراءات إعلانمناقصة مشروع مستشفى الصقلاوية .

وأوضح المحمدي “اننا منذ فترة نتابع هذا الموضوع الذي سيكون له إنعكاس كبير على الناحية كونها تفتقر الى مؤسسة صحية”، منوهًا أن“أيام قلائل تفصلنا عن إنطلاق هذا المشروع”.

علمًا ان مشروع مستشفى الصقلاوية هو قرض من صندوق التنمية السعودي.

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