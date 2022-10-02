2022/10/02 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تجذب الرواتب الشهرية “المنصفة” والاستقرار العديد من الخريجين العراقيين إلى الوظائف الحكومية لكنّ القطاع العام “ينهك” مالية الدولة في بلد يعاني من أزمة سياسية والقطاع الخاص فيه لا يلبّي طموحات الشباب. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القطاع العام في العراق… حلم للشباب وكابوس للدولة المركز الخبري الوطني.

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