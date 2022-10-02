رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة خطية من الرئيس الفرنسي

2022/10/02 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد،رسالة خطية من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد السفير الفرنسي […]

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