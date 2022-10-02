مصرف الرافدين يطلق قرض الـ50 مليون بفترة سداد تصل الى 10 سنوات

2022/10/02 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، قيمة قروض الترميم وتأهيل وبناء الدور السكنية، فيما اشار الى القروض تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين.وذكر المصرف في بيان: أن “قروض البناء تصل الى 50 مليون دينار وتشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين وتكون بدفعة واحدة”.واشار … Readmore

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