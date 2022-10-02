2022/10/02 | 14:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l1ku6uTVgYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراقيون يتهكمون على تقطيع أوصال بغداد | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراقيون يتهكمون على تقطيع أوصال بغداد | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).