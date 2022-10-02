2022/10/02 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة خشان: هذه العمامة الصدرية بحاجة الى “بالانس” أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: هذه العمامة الصدرية بحاجة الى “بالانس”) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: هذه العمامة الصدرية بحاجة الى “بالانس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).