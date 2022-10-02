2022/10/02 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وصف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، قرارات المحكمة...

ظهرت المقالة زيباري: لا اتفاق كردي الى الان على مرشح منصب الرئيس..



والتيار الصدري طلب منا الانسحاب من العملية السياسية أولاً على المسلة.

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