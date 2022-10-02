الرئيس العراقي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء في بغداد

2022/10/02 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، تطلع العراق إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة.

وذكر المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية في بيان (2 تشرين الاول 2022)، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، تسلم اليوم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من الكويت طارق عبد الله الفرج، والدنمارك كرستيان تورنينغ، وهولندا يوهانيس لينديرت ساندي”.

وأكد صالح، وفقاً للبيان خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن “العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات عبر الحوار”.

ولفت إلى أن “هناك تحديات عالمية وإقليمية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق المشترك، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة”.

وعبّر صالح عن “أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم”.

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن “تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الروابط المشتركة”.

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