التضخم في إسطنبول يقفز إلى 107.4% خلال سبتمبر

2022/10/02 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت أسعار المستهلك في إسطنبول بتركيا بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، إلى 107.4% في سبتمبر من 99.9% في الشهر السابق.وقالت غرفة تجارة إسطنبول إنّ التضخم السنوي في المدينة الأكثر ازدحاماً في تركيا قفز إلى 107.4% في سبتمبر من 99.9% في الشهر السابق، وهذه هي أعلى قراءة وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1996، بحسب وكالة بلومبيرج.وأصبحت الزيادات واسعة النطاق شائعة منذ أن بدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة منذ حوالي عام على الرغم من التضخم الجامح.وقال معهد الإحصاء التركي الحكومي إن التضخم خارج إسطنبول كان أقل من زيادات الأسعار المقاسة في المدينة.وكالات

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