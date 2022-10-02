كاميرا توثق معركة عنيفة بين 20 حوتًا قاتلا واثنين من الحيتان الحدباء

2022/10/02 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة نادرة وقعت هذا الأسبوع في مياه مضيق “خوان دي فوكا” بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، وثقت كاميرا لحظات مواجهة عنيفة بين اثنين من الحيتان الحدباء ومجموعة من حيتان “الأوركا” القاتلة.

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