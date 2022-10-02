2022/10/02 | 15:21 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني في ديالى يلقي القبض على متهم باختطاف مواطنٍ وقتله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/02 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني في ديالى يلقي القبض على متهم باختطاف مواطنٍ وقتله) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني في ديالى يلقي القبض على متهم باختطاف مواطنٍ وقتله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).