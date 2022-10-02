اجتماع نيابي يناقش استضافة وزراء الداخلية والدفاع وقادة الامن

2022/10/02 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة النائب خالد العبيدي، لمناقشة استضافت الوزراء والقادة الأمنين المرتبط عملهم بعمل اللجنة بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب .

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها مناقشة استضافة السيد وزير الداخلية، فضلا عن مناقشة استضافة اللجنة العليا واعضائها لإعادة المفسوخة عقودهم من المؤسسة العسكرية والاجهزة الأمنية".

وتابع، أنه "وبحثت اللجنة استضافة السيد مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية والايرانية المتكررة على الأراضي العراقية"، مبينا أنه "تدارست اللجنة استضافة السيد رئيس جهاز الأمن الوطني للإطلاع آلية على عمل الجهاز".

واوضح البيان، أنه "على صعيد متصل أكدت اللجنة على عقد اجتماعتها الدورية من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعطلة للمضي في تشريعها، مؤكدة ان تشريع القوانين هو من أوليتها في الفصل التشريعي الحالي".

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