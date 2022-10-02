انتشال جثة حارس بناية المختبر الوطني المنهارة في بغداد

2022/10/02 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

مع استمرار عمليات البحث التي تجري من قبل الدفاع المدني، اليوم الاحد، فرق البحث تنتشل جثة حارس بناية المختبر الوطني ببغداد.

وأفاد مصدر امني بالدفاع المدني لـ (بغداد اليوم)، أنه "تم انتشال جثة حارس البناية المنهارة للمختبر الوطني بالقرب من ساحة الواثق وسط بغداد".

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