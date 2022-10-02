بوقت قياسي.. القبض على متهم خطف مواطنٍ وقتله بعد مساومة ذويه

2022/10/02 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على متهم باختطاف مواطنٍ وقتله بعد مساومة ذويه على مبلغ مالي في محافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من القاء القبض على متهمٍ قام باختطاف مواطنٍ من أبناء محافظة ديالى ومن ثم قتله بعد أن ساوم ذويه على مبلغٍ مالي قدره (200) ألف دولار".

وأضاف البيان انه "تم التوصل إلى مكان دفن المجني عليه في إحدى القرى ضمن حدود المحافظة، حيث جرت عملية استخراج الجثة وفقاً للإجراءات الأصولية"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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