ضبط حاويات عدد (4) مخالفة في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط

2022/10/02 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط حاويات عدد (4) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أن “هيأة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط ومن خلال مصادرنا الخاصة وتنسيق العمل والتعاون مع مركز الكمرك، تمكنت من ضبط (4) حاويات تحتوي علي مواد مختلفة (اجهزة طبية، شاش طبي، قطع غيار مستعملة للسيارات، ملابس مستعملة) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة كمرك ام قصر”.

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