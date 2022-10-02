لجنة الأمن والدفاع تناقش جدول استضافة الوزاراء والقادة الأمنين

2022/10/02 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعا برئاسة النائب خالد العبيدي وبحضور أعضاء اللجنة اليوم الأحد لمناقشة استضافت الوزراء والقادة الأمنين المرتبط عملهم بعمل اللجنة بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس النواب في الجلسة الثانية بضرورة استئناف اللجان النيابية لدورها الرقابي والتشريعي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها مناقشة استضافة السيد وزير الداخلية، فضلا عن مناقشة استضافة اللجنة العليا واعضائها لإعادة المفسوخة عقودهم من المؤسسة العسكرية والاجهزة الأمنية.

وبحثت اللجنة استضافة مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية والايرانية المتكررة على الأراضي العراقية.

وتدارست اللجنة استضافة، رئيس جهاز الأمن الوطني للإطلاع آلية على عمل الجهاز.

على صعيد متصل أكدت اللجنة على عقد اجتماعتها الدورية من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعطلة للمضي في تشريعها، مؤكدة ان تشريع القوانين هو من أوليتها في الفصل التشريعي الحالي.

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