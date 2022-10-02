2022/10/02 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن انتشال جثة حارس بناية المختبر الوطني ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “فرقها انتشلت جثة حارس بناية المختبر الوطني التي انهارت يوم أمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثة حارس بناية المختبر الوطني ببغداد المركز الخبري الوطني.

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