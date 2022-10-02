2022/10/02 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجتاز للشاعر الفيتنامينجويين ترايترجمة سمير عبدالله الصائغ بلغت مطاف نهاية عيشي مع خدع الآخرين اقبع في الريف، محاذرا استباحة وحدتي.أشجار الخيزران والإجاص لاتخونك،لها طول اناة القرود والغرانيق لنفوس منفلتاتاقطف زهر اللؤلؤ، ارعى السحلبية حيث عبقهما يضوع خلل سترتي.أخطو على القمر باحثا عن إجاصاتي المشرئبة،يبلل الثلج منديليآذاني مع موسيقى قيثارة الجدول تتساوق. بالنسبة للأصدقاء فإنّ جبلا […]

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