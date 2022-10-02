«تيك توك» تواجه غرامة لانتهاك خصوصية القصّر في المملكة المتحدة

2022/10/02 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تواجه منصة «تيك توك» غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (29 مليون دولار) في المملكة المتحدة، بعد أن اكتشف منظمو الخصوصية إخفاقات في معالجة الشركة لبيانات القصّر.

وأصدر مكتب مفوض المعلومات لشركة «تيك توك» «إشعار نوايا» لإبلاغ تطبيق الفيديو المملوك للصين بوجهة نظره بأن التطبيق انتهك قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة بين مايو/ أيار 2018 ويوليو/ تموز 2020، ويأتي ذلك بعد تحقيق مع الشركة بدأ في عام 2019.

ووفقاً لمكتب مفوض المعلومات فقد قامت منصة «تيك توك» بمعالجة بيانات الأطفال دون سن ال 13 عاماً من دون أخذ موافقة أولياء أمورهم، وفشلت في تقديم المعلومات لمستخدميها بطريقة يسهل فهمها.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز في بيان: «نريد جميعاً للأطفال أن يكونوا قادرين على التعلم وتجربة العالم الرقمي، ولكن مع حماية خصوصيتهم.



والشركات التي تقدم الخدمات الرقمية لديها واجب قانوني لوضع تلك الحماية في مكانها الصحيح، ولكن وجهة نظرنا المؤقتة هي أن تيك توك لم تلتزم بهذا المطلب».



(وكالات)

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