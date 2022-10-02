2022/10/02 | 16:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 515ECgn1Sw4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. جامعة كومار تنظم مؤتمراً دولياً عن الموارد المائية بمشاركة ٦٠ بحثاً علمياً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. جامعة كومار تنظم مؤتمراً دولياً عن الموارد المائية بمشاركة ٦٠ بحثاً علمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).