2022/10/02 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبلت أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي ثمان ناقلات محملة بالمشتقات النفطية.

وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان، إن "أرصفة الميناء استقبلت الناقلة Kk Marlin رست على رصيف رقم 2 محملة بمادة زيت الغاز والناقلة Sun Rise رست على رصيف رقم 3 محملة بمادة البانزين والناقلة Evance رست على رصيف رقم 5 سوف تحمل بمادة زيت الوقود والناقلة Alforat رست على رصيف رقم 6 سوف تحمل بمادة زيت الوقود والناقلة Swama Kamal رست على رصيف رقم 9 سوف تحمل بمادة naphth والناقلة Marlin Hestia رست على رصيف رقم 10 محملة بمادة البانزين والناقلة Adena رست على رصيف رقم 11 سوف تحمل بمادة زيت الوقود والناقلة Fath رست على رصيف رقم 12 سوف تحمل بمادة زيت الوقود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمان ناقلات نفطية ترسو على أرصفة ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمان ناقلات نفطية ترسو على أرصفة ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).