النزاهـة: استقـدام عضـو بمجلس محافظـة واسـط المنحل

2022/10/02 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيئة النزاهـة، اليوم الأحد، عن استقـدام عضـو بمجلس محافظـة واسـط المنحل.

وقالت الهيئة في بيان جاء في معرض حديثها عن الأمر الصادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، تلقته (بغداد اليوم) ان "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018)".

وأضافت ان "المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".

وأوضحت أنَّ "المادة (19 / أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على ايقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع".

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