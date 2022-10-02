شتائم وتهديد ورجم بالحجارة.. اعتداءات المتجاوزين على ملاكات الموارد (صور+فيديو)

2022/10/02 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداديستمر مسلسل التجاوزات على ملاكات وزارة الموارد المائية في محافظة المثنى اثناء تنفيذ واجبهم برفع التجاوزات عن الحصص المائية.وفي هذا الشأن، اصدرت وزارة الموارد المائية بياناً تعقّب فيه على الاعتداءات التي لحقت بملاكاتها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "مازالت أعمال الاعتداءات مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية وآخرها ماحصل من اعتداء اليوم على منتسبي مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى أثناء تنفيذهم لحملة إزالة التجاوزات حيث تعرض منتسبي الوزارة في المحافظة الى رشق بالحجارة والشتم إضافة إلى حصول أضرار بالآليات التي كانت تعمل لرفع التجاوزات لضمان التوزيع العادل للمياه".واضافت: "ويأتي هذا العمل لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهارا من اداء عملها بتأمين أيصال المياه لمستحقيها وبكافة محافظات العراق في ظل ظروف الشحة المائية التي تمر بها البلاد".وبحسب البيان، وجه وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني بأتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين".

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