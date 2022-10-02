وزير الموارد يشارك بأعمال المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في اربيل

2022/10/02 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

شارك وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاحد، بأعمال المؤتمر الدولي لجامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في إقليم كردستان.

وجاء في بيان للوزارة وتلقته (بغداد اليوم) إنه "بدعوة من السيدة وزيرة الزراعة والموارد المائية في أقليم كردستان وجامعة كومار انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للموارد المائية في جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في أقليم كردستان وبمشاركة السيد وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني والذي أقيم تحت عنوان الموارد المائية في العراق (التوجهات والمخاطر ) وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية و جامعة ليوليا السويدية للعلوم والتكنولوجيا ومنظمة الأمم المتحدة فضلا عن منظمة الرافدين ومنظمة APSU لأدامة المياه".

وخلال كلمة الوزير الحمداني بحسب البيان قال إن "المؤتمر هو فرصة للحوار والتباحث بشأن التحديات والمخاطر التي تواجه واقع الموارد المائية في العراق وتبادل الأفكار بشأن وضع الخطط المشتركة بين حكومة المركز والاقليم وإيجاد الحلول التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك على المستوى الوطني للوصول إلى إدارة متكاملة لموارد المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمياه والبيئة".

كما أشار الى ان "الواقع المائي في البلاد أصبح أكثر تأثرا بقلة الواردات المائية لنهري دجلة والفرات وروافدهما وتأثير التغييرات المناخية المستجدة على المنطقة لذا على الجميع التكاتف وتوحيد الجهود وزيادة الأنشطة والمبادرات والتركيز على المحافظة على المياه وتحقيق الأصلاح في هذا القطاع المهم وحمايته من الأستنزاف والتلوث في ظل تزايد التنافس على المياه وتغير المناخ والأحتباس الحراري".

وبين الوزير أن "الوزارة تتبع أسس ترشيد المياه على كافة المستويات وتطبيق خطط تشغيلية وتأهيل السدود والخزانات العراقية حسب السنة المائية لتأمين المياه لكافة الأحتياجات، مضيفا اعتمدت الوزارة خطة طموحة لتطوير ملاكاتها بمختلف الاختصاصات من خلال الدورات التدريبية التخصصية والورش فضلا عن قيام الوزارة بالتنسيق المستمر مع المنظمات العربية والأقليمية والدولية لأعتماد سياسات مشتركة على المستوى الأقليمي والدولي لتنسيق المواقف في المحافل الدولية لأستحصال حقوق البلاد المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما".

وفي الختام دعا الحمداني "جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في بغداد والمزمع عقدة مطلع شهر آذار 2023، مقدما شكره لرئيس جامعة كومار والقائمين على المؤتمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد يشارك بأعمال المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد يشارك بأعمال المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).