الكهرباء: خلل فني طارئ أثر على تجهيز الطاقة في 3 محافظات من بينها كربلاء

2022/10/02 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، معالجة

سريعة لخلل فني طارىء تسبب بإنفصال خطي

مسيب - بابل ٤٠٠ ك ف ١و٢ ، واعادتهن

للعمل.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن "ملاكات

وزارة للكهرباء أجرت مايلزم إزاء خلل

فني عرضي

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