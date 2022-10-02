2022/10/02 | 16:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، معالجة
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سريعة لخلل فني طارىء تسبب بإنفصال خطي
مسيب - بابل ٤٠٠ ك ف ١و٢ ، واعادتهن
للعمل.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن "ملاكات
وزارة للكهرباء أجرت مايلزم إزاء خلل
فني عرضي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: خلل فني طارئ أثر على تجهيز الطاقة في 3 محافظات من بينها كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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