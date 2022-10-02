وزارة الهجرة والمهجرين تعيد تأهيل وترميم منازل النازحين المدمرة في ديالى

2022/10/02 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت كوادر وزارة الهجرة والمهجرين في

محافظة ديالى ببرنامج إعادة تأهيل

وترميم الدور المهدمة في قريتي عرب فارس

والعكيدات التابعة لقضاء المقدادية،

بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.

ونقل بيان للوزارة حص

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