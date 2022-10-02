إندونيسيا: مقتل 174 شخصا باعمال شغب بعد مبارة كروية

2022/10/02 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 174 شخصا، جراء حادثة التدافع التي

شهدتها مباراة لكرة القدم في

إندونيسيا، كما أسفرت أعمال الشغب في

ملعب كانجوروهان في مالانج، أيضًا عن

إصابة 180 آخرين.

وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت

الفوضى عند

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