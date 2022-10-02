انتخابات الرئاسة في البرازيل.. شرط بولسونارو لقبول فوز

2022/10/02 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت المرشحان الأبرز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، لويس إيناسيو "لولا" دا سيلفا (حزب العمال) والرئيس الحالي جايير بولسونارو (الحزب الليبرالي)، صباح الأحد، مع بدء يوم الانتخابات في البرازيل.

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