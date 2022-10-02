التعليم تقرر قبول 42 طالبا من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب

2022/10/02 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلبة خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب للسنة الدراسية 2023/2022.

وجاء في نص القرار، بحسب بيان صحفي أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم اثنين وأربعين طالبا من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة وجابر بن حيان والعراقية والنهرين وميسان والأنبار ونينوى”.

ووجه وزير التعليم “بتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق وما يتمتع به هؤلاء الطلبة من مؤهلات ورعايتهم وتوظيف طاقاتهم وصياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية”.

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