القبض على سبعة عشر أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

2022/10/02 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية شؤون الإقامة، القبض على (١٧) شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي “ان القاء القبض تم بعد ورود معلومات عن وجودهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض”.

واضاف البيانس انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق القانون”.

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