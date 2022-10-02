2022/10/02 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رجح عضو اللجنة القانونية النيابية، جواد الغزالي، الاحد 2/10/2022، الأسبوع الجاري...

ظهرت المقالة ترجيحات بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع الحالي أولاً على المسلة.

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