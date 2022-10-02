دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية تتفق مع اليونيتاد على فتح مجموعة من المقابر الجماعية منها مقبرة جماعية في سنجار

2022/10/02 | 17:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار زار اليوم الأحد، الكادر التقني لفريق التحقيق الدولي “اليونيتاد” دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية في بغداد و تم مناقشة عدة قضايا منها فتح مقابر جماعية أخرى في المناطق التي تحررت من داعش.وناقش الطرفان تقديم تدريبات الى فرق الدائرة من قبل فريق التحقيق الدولي و الدعم النفسي للعوائل من الديانة الأيزيدية …

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