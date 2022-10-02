أسطنبول تسجل أعلى مستوى تضخم من 26 عاماً

2022/10/02 | 18:56 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ معدل التضخم السنوي في مدينة اسطنبول التركية، 107 %

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