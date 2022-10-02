العراق في صدارة التصنيف.. مبادرة

2022/10/02 | 21:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مبادرة "معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية" تقريرها السنوي السابع الخاص بقياس الإنتاج الأكاديمي العربي، وتصدر باحثو العراق ومؤسساته طليعة الأكثر اقتباسا لمؤلفاتهم.

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