2022/10/02 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية السعودية، الأحد، توقيف "مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول" وهو يتلفظ بعبارات من شأنها "المساس بالآداب العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعودي يستقبل فرقة عالمية بـ"شتائم".. والشرطة تتدخل بعد الفيديو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعودي يستقبل فرقة عالمية بـ"شتائم".. والشرطة تتدخل بعد الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).