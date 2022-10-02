جيل السيارات المقبل.. Google أم Apple؟

2022/10/02 | 22:29 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بضع سنوات من الآن، بالإضافة إلى تحديد طراز وطراز سيارتك القادمة، قد يكون لديك خيار صعب آخر: طراز Google أم طراز Apple؟

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