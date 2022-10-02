أكثر من مليون برميل نفط على طاولة الخفض لأوبك+

2022/10/02 | 22:34 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستدرس مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط، خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء.

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