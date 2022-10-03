تركيا تسجل رقماً يعود بها لتسعينيات القرن الماضي

2022/10/03 | 12:34 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما

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