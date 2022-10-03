جدل بشأن الجهة المسؤولة عن ترخيصه.. كيف انهار مركز صحي حكومي حديث البناء في بغداد؟

2022/10/03 | 16:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول هيئة استثمار بغداد إن الجهات المسؤولة عن المبنى المنهار هي وزارة الصحة وأمانة بغداد، وفي حين لم تصدر الوزارة أي تصريح بهذا الشأن، قالت الأمانة إن لديها الوثائق التي تثبت الجهة المسؤولة عن المشروع

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