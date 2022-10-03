إبريق شاي أم مزهرية؟.. سخرية واسعة من كأس السوبر العراقي

2022/10/03 | 18:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من السخرية الممزوجة بالغضب على منصات التواصل بالعراق بعد تداول صورة لتصميم كأس السوبر الذي بدا بشكل أشبه بمزهرية أو إبريق شاي زجاجي كبير.

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