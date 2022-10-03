محمد بن سلمان يدشن “داون تاون” السعودية.. فما هي أهدافه؟

2022/10/03 | 20:07 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة

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