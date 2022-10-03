غوغل قد تجبر المستخدمين على الدفع مقابل مشاهدة فيديو 4K على يوتيوب

2022/10/03 | 20:52 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه شركة ”غوغل“ إلى إجبار مستخدمي ”يوتيوب“ على الاشتراك في خدمتها المدفوعة ”يوتيوب بريميوم“ للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات فائقة الجودة.

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