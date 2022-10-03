في عيده الوطني.. ما أبرز محطات العراق خلال 90 عاما؟

2022/10/03 | 23:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العراقيون هذه الأيام بيومهم الوطني والذي يتزامن مرور 90 عاما على الخلاص من النفوذ البريطاني، وهو يعدّ أحد أكبر الأحداث وأهمها في تاريخ العراق الحديث.

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