أسعار الذهب والأسهم الأمريكية تكسر حاجز المتوقع

2022/10/03 | 23:43 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت الأسهم الأمريكية بقوة كبيرة اليوم بعد سقوط عنيف الأسبوع الماضي.

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