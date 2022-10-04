سعد سلوم الفائز بجائزة ابن رشد الألمانية: التنوع يمثل ميراثا حضاريا مشتركا لكافة الجماعات العراقية

2022/10/04 | 00:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الباحث الأكاديمي سعد سلوم مؤخرا على أرفع جائزة في مجال الفكر الحر بألمانيا، حيث كرمته جائزة ابن رشد كأحد أبرز الذين دعموا ونشروا الفكر الديمقراطي الحرّ والديمقراطية والإبداع في البلاد العربية.

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